Pools trio betrapt op auto-inbraken in Hasselt

Het was op 28 april dit jaar dat de verdachten tegen de lamp liepen. Dankzij de tip van een Hasselaar wist de politie ze te onderscheppen in hun Volkswagen. Nazicht leerde dat er gestolen was uit drie geparkeerde voertuigen in de buurt. Er waren sleutels verdwenen, net zoals een laptoptas, een handtas en juwelen. In de wagen van de Polen lag ook een dolk onder een stoel wat de tenlastelegging van verboden wapenbezit als extraatje opleverde. De betichten, die tussen 25 en 31 jaar oud zijn, minimaliseerden hun aandeel. Een uitleg voor hun aanwezigheid in België konden ze niet geven. Samen uit, samen thuis, oordeelde de procureur die 20 maanden cel en 1.600 euro boete vorderde. Advocaat Jeroen Vandenberk betwistte niet dat zijn cliënt in de Volkswagen zat, maar wel dat hij had deelgenomen aan de diefstallen. Hij vroeg de vrijspraak. Voor de tweede betichte opperde meester Eline Verhelst een straf met uitstel of een werkstraf. Advocate Lynn Clerinx wou een straf met uitstel voor de vrouwelijke verdachte. “Ze betwist de feiten niet, maar zit intussen al zes maanden in voorlopige hechtenis. Bovendien is ze zeven maanden zwanger.” Vonnis op 31 oktober.