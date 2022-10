Ze is een internationaal topmodel, is als eerste Belgische in de bikinispecial van Sports Illustrated verschenen, de Kardashians behoren tot haar persoonlijke vriendenkring én ze wordt ook nog eens gelinkt aan de Franse topvoetballer Kylian Mbappé: maak kennis met Rose Bertram. De Kortrijkse die met haar uitbundige glimlach niet alleen het hart van voetballers sneller laat slaan.