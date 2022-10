Oekraïne wil dat Rusland uitgesloten wordt van G20-top in Indonesië

Vladimir Poetin tijdens de G20-top in 2019. — © Getty Images

“Zij die het bevel geven voor de aanval op kritieke infrastructuur en die een mobilisatie organiseren om de frontlinie te bedekken met lijken, mogen niet aan dezelfde tafel zitten als de leiders van de G20”, schrijft presidentieel adviseur Mikhailo Podoliak op Twitter. “Rusland moet uitgesloten worden.”

De G20-top vindt in november plaats in Indonesië. Vladimir Poetin had nog niet officieel gezegd daar aanwezig te zullen zijn, maar hij liet het wel zo uitschijnen. Er kwam nog geen Russische reactie op de uitspraken.