Familie van George Floyd overweegt gerechtelijke stappen tegen Kanye West

De familie van de overleden George Floyd denkt erover na om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Kanye West. De Amerikaanse rapper en ex-presidentskandidaat deed in een podcast enkele uitspraken over Floyd die in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Kanye West, die tegenwoordig als Ye door het leven gaat, was zaterdag te gast in de Drink champs-podcast. Het onderwerp van het gesprek was de omstreden documentaire van Candace Owens, getiteld The greatest lie ever sold: George Floyd en the rise of Black Lives Matter (De grootste leugen ooit: George Floyd en de opkomst van Black Lives Matter, nvdr).

Daarin wordt getwijfeld aan het verhaal zoals dat al het verhaal doet sinds de 46-jarige man in mei 2020 om het leven kwam. Op meerdere videobeelden was toen te zien hoe politieagent Derek Chauvin negen minuten lang met zijn knie op de nek van Floyd zat terwijl die op de grond lag, waarop de man stikte.

Volgens de autopsie overleed de man als gevolg van die politietussenkomst, maar de documentairemaker en Kanye West geloven dat niet. “De knie van die man zat niet eens in zijn nek”, beweert West in de podcast. Volgens hem is een overdosis drugs - fentanyl - Floyd fataal geworden. Dat hebben meerdere dokters echter tegengesproken: er zat fentanyl in zijn bloed, maar bijlange na niet genoeg om dodelijk te zijn.

Burgerrechtenadvocaat Lee Merritt tweette in naam van de familie van Floyd dat die een rechtszaak overweegt over de “valse verklaringen van West over de manier waarop Floyd stierf”. “Beweren dat Floyd stierf aan fentanyl en niet aan de wreedheid die crimineel en burgerlijk is vastgesteld, ondermijnt en vermindert de strijd van de familie Floyd.”

De opmerkingen van West worden door veel collega-muzikanten en activisten veroordeeld. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse rapper, in een recent verleden nog presidentskandidaat, in opspraak komt met controversiële meningen en uitspraken.