Waarom je beter geen foto neemt van dieren tijdens het paarseizoen: toerist krijgt boze eland achter zich aan

Voor elanden is het paarseizoen volop bezig en dus migreren ze naar lagergelegen gebieden. Dat is voor de vele toeristen in het Amerikaanse Rocky Mountain National Park het perfecte moment om de dieren te fotograferen. Daarom geldt er een strikte regel in het park: je moet twintig meter afstand houden. Een man lapte die regel aan zijn laars en kon niet veel later op de blaren zitten.