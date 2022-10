Populaire expo toont meer dan honderd indrukwekkende Lego-sculpturen: “Mét T-rex uit 80.020 blokjes”

Zoals de meeste kinderen begon Nathan Sawaya op heel jonge leeftijd met Lego te spelen. Alleen: hij is er nooit mee gestopt. — © RR

Voor de tweede keer strijkt in hartje Brussel ‘The Art of the Brick’ neer, een expo met kunst gemaakt uit legoblokjes. Al zullen de kids vooral opkijken van een dinosaurus waar maker Nathan Sawaya na twee maanden bouwen haast gek van werd.

Zoals de meeste kinderen begon Nathan Sawaya op heel jonge leeftijd met Lego te spelen. Alleen: hij is er nooit mee gestopt. “Ik kreeg mijn eerste doos toen ik vijf jaar was. Nadat ik had gebouwd wat er op de doos stond, dacht ik: zou het niet leuk zijn om er ook iets anders mee te bouwen? Je hoeft toch niet per se dat te bouwen wat voorgesteld wordt?”

© RR

Het bleek het startsein van een lange en succesvolle carrière tussen de blokjes. Maar hij moest wel eerst een opleiding volgen van zijn ouders. “Ik ging rechten studeren en vond een job op een kantoor. Maar als ik ’s avonds thuiskwam, speelde ik verder met mijn Lego. De blokjes hebben mijn leven veranderd: van advocaat tussen dossiers in een kantoorgebouw naar kunstenaar. Niet met verf of marmer, maar met blokjes. Die transformatie die Lego aan mijn leven heeft gegeven, vormt vaak een thema van wat ik bouw.”

© RR

Bob Dylan

Dat blijkt op de expo die meer dan honderd creaties van Sawaya bevat. Bij elk werk staat niet alleen een woordje uitleg, maar ook de afmetingen en het aantal blokjes dat hij moest gebruiken om een sculptuur te bouwen. Een cello: 7.695 blokjes. Een groot potlood dat het woord ‘yes’ schrijft: 9.800 blokjes. Een knoop: ‘slechts’ 1.240 blokjes, maar wel een moeilijke vorm om te maken. Even verderop wandel je door een portrettengalerij: Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix en Andy Warhol zijn onmiddellijk herkenbaar. Er hangt ook één abstract ‘blokjesschilderij’ tussen. Althans: dat dachten we. “Neem eens een stap terug, maak een foto en kijk wat er gebeurt”, zegt Mario Iacampo, organisator van de expo. En waarachtig: plots duikt een gezicht op. “Een portret van zijn vrouw.”

© CRu

Mona Lisa

Een beetje afstand nemen helpt wel, zeker bij de kunstwerken die Sawaya nabootst. Er is ‘De sterrennacht’ van Van Gogh, de beroemde golf van Hokusai, de Mona Lisa van Da Vinci. Van dichtbij zien we haar beroemde raadselachtige lach totaal niet. Neem wat afstand en details verschijnen. ‘De kus’ van Klimt en ‘De schreeuw’ van Munch worden in zijn versie stevige 3D-structuren. Sawaya laat de figuur van Munch uit het canvas schreeuwen.

‘De kus’ van Klimt wordt in Lego een stevige 3D-structuur. — © RR

Er zijn ook een aantal beelden uit de Klassieke Oudheid te zien in blokjesvorm. “Bij de Venus van Milo (18.483 blokjes) was het moeilijkste aspect om de val van de plooien in haar kleed juist te krijgen. Aan het beeld van Keizer Augustus heb ik alleen al voor de voeten en de grondplaat twee dagen werk gehad.”

De denker van Rodin op de voorgrond, Klimt op de achtergrond. — © RR

T-Rex

Het grootste bouwwerk van de expo is het skelet van een dinosaurus: een T-rex. Maar liefst 80.020 blokjes. Vijf meter lang, dankzij zijn zwiepende staart. “Speciaal voor de kinderen gebouwd die mijn exposities bezoeken. Ik heb er een hele zomer aan gewerkt en ik werd er bijna gek van.”

(lees verder onder de foto’s)

© RR

© RR

“Er zijn wel meer kunstenaars die met Lego werken”, zegt organisator Mario Iacampo. “Maar het unieke aan Nathan is dat hij zoveel expressie en emotie in zijn bouwsels kan leggen. Niet simpel met een hoekig blokje, want hij laat ze ongemoeid. Hij snijdt er geen stukken van af, maar hij gebruikt de blokjes zoals ze zijn.”

© RR

Dat de expo veel mensen kan aanspreken, blijkt uit de vorige passage, tien jaar geleden in Brussel. Toen kwamen 150.000 bezoekers opdagen. “Sawaya is al bezig aan de volgende tentoonstelling”, zegt Iacampo. “Hij heeft met een fotograaf vijf continenten bezocht. Hij is naar de Noord- en Zuidpool geweest, naar de Serengeti… Hij gaat de dieren die hij daar zag nabouwen en tonen tegen de achtergrond van de beelden van de fotograaf.”

‘The Art of the Brick’, Grote Markt 5 in Brussel. Een bezoek duurt ongeveer een uur. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tussen 4 en 17 jaar 11 euro. Info en tickets: www.theartofthebrickexpo.com/brussels