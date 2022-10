Vlaams Belang protesteert tegen verhuis Kampse Merkez moskee naar voormalig tankstation Bruno

De Kampse Merkez moskee is eigenaar van de gebouwen van tankstation van Group Bruno aan de gewestweg Leopoldsburgsesteenweg in Heppen. De moskee, die op dit moment is gehuisvest in de Couwenberghstraat in het centrum van het Kamp, was al jaren op zoek naar een betere locatie. Maar de Limburgse deputatie weigerde de omgevingsvergunning om de gebouwen op de huidige locatie te verbouwen.

De Merkez moskee zoekt evenwel al jaren naar een oplossing. Die is sinds vorig jaar het gebouw van benzinestation Esso Bruno. Recent werd een omgevingsaanvraag ingediend voor verbouwingswerken in het nieuwe gebouw. Het Vlaams Belang verzet zich tegen die plannen en kondigt daarom acties aan. Ze willen onder meer op zondag 23 oktober aan het gebouw gaan betogen. “Wij, Vlaams Belang Leopoldsburg, namen het initiatief om te gaan praten met de buurtbewoners en daaruit is gebleken dat de bezorgdheid enorm groot is”, klinkt het. “De mogelijke komst van een moskee op de Leopoldsburgsesteenweg zorgt voor heel wat vragen. Zo zijn de buurtbewoners bezorgd over de waarde van hun huis, de toename van verkeer en geluidsoverlast”, klinkt het nog. De partij zal samen met de buurtbewoners een bezwaarschrift indienen. Tijdens de betoging zal Erik Gilissen, oppositieraadslid Vlaams Belang Beringen en volksvertegenwoordiger in het federaal parlement een toespraak houden. “De aanvrager behoort tot de Milli Görüs-beweging, die ingaat tegen de beginselen van de mensenrechten en de andere grondslagen van de rechtsstaat. De islam is geen godsdienst als alle andere. De waarden die de islam promoot staan haaks op die van onze democratische rechtsstaat, aldus Erik Gilissen.”Volgens het Vlaams Belang is in de bouwaanvraag van de moskee te lezen “dat ze een gescheiden cafetaria hebben voorzien voor de mannen en de vrouwen. Cafetaria voor de vrouwen is zelfs in de kelder gepland. Dit is discriminatie in onze omgeving. Dit is ongehoord in “onze” maatschappij waar man en vrouw gelijk zijn. Vlaams Belang zal zich blijven verzetten tegen de toenemende islamisering, en zal de spreekbuis blijven van vele Vlamingen die niet gehoord worden.” (zb)