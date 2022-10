LIVE. Wint er voor het eerst een Belg de Ballon d’Or of volgt topfavoriet Karim Benzema zevenvoudig winnaar Leo Messi op?

rijgen we voor het eerst in de geschiedenis van de Ballon d’Or een Belgische winnaar? Het kan, al is het niet het meest waarschijnlijke scenario. Met Karim Benzema kent de prijs van de Franse sportkrant L’Équipe een topfavoriet uit eigen land. Volg hier live of Thibaut Courtois en/of Kevin De Bruyne kunnen verrassen. De rode loper wordt uitgerold vanaf 19u, het eigenlijke gala start om 20u30.