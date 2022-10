Benzema en Courtois vliegen samen in privéjet naar Parijs voor Gouden Bal, ook verloofde Mishel heeft er zin in

Vanavond wordt in het Théâtre du Châtelet in Parijs de 66ste Gouden Bal uitgereikt. Torenhoog favoriet is Real Madrid-spits Karim Benzema. Ook zijn ploegmaat Thibaut Courtois prijkt op de lijst van dertig genomineerden en ligt in poleposition om de Lev Yashin trofee voor beste doelman te winnen.

Het Real-duo zal samen in een privéjet met onder meer ook voorzitter Florentino Perez naar Parijs vliegen om het gala live bij te wonen. Ook Mishel Herzig, de verloofde van Courtois, liet via Instagram al weten dat ze er zin in heeft. In de Franse hoofdstad mag ook Kevin De Bruyne niet ontbreken. De Rode Duivel van Manchester City is een van de dertig genomineerden en reist met zijn familie eveneens in een privéjet naar Frankrijk.

Mishel Gerzig, Courtois’ verloofde, heeft er zin in.