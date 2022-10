Spotters hopen in Kleine-Brogel glimp op te vangen van NAVO-oefening: “Combineren het met een fietsverblijf in Limburg”

“We zijn op fietsverblijf met de mobilhome, en hadden gelezen over die oefening. Daarom dat we zeker eens wilden komen kijken”, vertellen Peter De Clercq en Sabina Mussche uit Assenede. — © gvb

Peer

In de hoop een glimp op te vangen van de zestigtal vliegtuigen die deelnemen aan een grootschalige NAVO-oefening met nepbommen, zakten maandagvoormiddag heel wat spotters al af naar Kleine-Brogel. “Naast het romantische aspect is er ook de harde realiteit, namelijk dat die dingen dienen om mensen te doden”, klonk het aan de spotterscorne van de luchtmachtbasis. In de voormiddag konden de spotters echter nog niet veel van de vliegtuigen zien.