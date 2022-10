Juventus is centrale verdediger Bremer drie weken kwijt

Juventus zal het een drietal weken zonder zijn Braziliaanse centrale verdediger Gleison Bremer moeten stellen. Hij viel zaterdagavond in het competitieduel bij Torino (0-1) uit.

Maandag bevestigt de Oude Dame dat de 25-jarige Bremer een verrekking in de hamstrings van de linkerdij heeft. Hij wordt over twintig dagen weer fit verwacht.

De Braziliaan stapte afgelopen zomer voor ruim 40 miljoen euro over van Torino. Hij ontpopte zich meteen tot een vaste waarde in het elftal van Massimiliano Allegri. Vorige maand versierde hij in een oefeninterland tegen Ghana (3-0) een eerste cap.

Juventus staat in de Serie A op een teleurstellende achtste plaats met 16 op 30. In de Champions League zijn de achtste finales na een 4 op 12 veraf. De Italianen trekken nog naar Benfica (25 oktober) en spelen een week later thuis tegen PSG. (belga)