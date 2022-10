Maaseikenaar (36) slaat moeder bewusteloos tijdens ruzie: ”Allerlaagste dat ik ooit heb gedaan”

Een 36-jarige man uit Maaseik krijgt 4 jaar cel voor het in elkaar slaan van zijn moeder (64). “Ze was bewusteloos en had breuken in haar gezicht”, aldus de Tongerse aanklager.

De feiten dateren van 13 januari 2021. De dertiger zou zijn moeder, volgens haar raadsman, al jaren terroriseren. Die dag ontspoorde het opnieuw tijdens een ruzie over het bezichtigen van een huurwoning voor de man toen bleek dat hij niet langer bij zijn moeder kon blijven inwonen. De dertiger liep razend de badkamer van de vrouw binnen, waar ze aan het poetsen was, en viel haar meteen aan.

“Hij is beginnen slaan en slaan. Mijn cliënte is naar beneden kunnen lopen, maar ze werd meteen achtervolgd. Daar heeft ze nog meer slagen gekregen en heeft ze tot slot het bewustzijn verloren”, aldus de advocaat van het slachtoffer. Uiteindelijk konden de buren de hulpdiensten verwittigen.

Bloed en glasscherven

De agenten troffen de vrouw hevig bloedend aan. “Ze had breuken in haar gezicht, gebroken ribben, een ernstige hoofdwonde en een elleboogfractuur”, aldus de Tongerse procureur. De dertiger liep ook nog rond in de woning toen de inspecteurs ter plaatse kwamen. Hij schreeuwde het uit en had wijde pupillen omdat hij zwaar onder invloed was. Heel het huis hing onder het bloed en de glasscherven.

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze zes dagen verbleef. Aan de feiten houdt ze een huishoudelijke ongeschiktheid van 13 procent over. Hiervoor krijgt ze een schadevergoeding van 29.088 euro toegewezen.

4 jaar cel

De man, die eerder al zes keer correctioneel veroordeeld werd, gaf de feiten toe maar kwam tijdens de behandeling van de zaak voor de rechtbank niet opdagen. Hij krijgt een effectieve celstraf van vier jaar en een geldboete van 1.600 euro opgelegd. “Hij verklaarde zelf dat dit het allerlaagste is dat hij ooit gedaan heeft”, aldus de rechter in het vonnis. “De bewezen verklaarde feiten zijn bijzonder ernstig, laakbaar en maatschappelijk onaanvaardbaar.”