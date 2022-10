IN BEELD. Oekraïense militairen in Kiev schieten hun geweren leeg op overvliegende kamikaze-drones

Kyiv beleefde alweer een bewogen ochtend. Exact een week geleden nam de Russische president Poetin wraak op de aanval op de Krimbrug, door de Oekraïense hoofdstad te bestoken met raketaanvallen en deze ochtend was het opnieuw prijs. Dit keer stuurde het Russische leger meerdere kamikaze-drones op de stad af. Zeker vijf ervan stortten neer in de stad en raakten onder meer een flatgebouw en energie-infrastructuur nabij het centraal station. Verschillende beelden op sociale media tonen bewoners en journalisten die wegduiken wanneer ze een drone horen overvliegen. Militairen in de straat proberen (tegen beter weten in?) vanop de grond met hun machinegeweren de overvliegende drones neer te halen.