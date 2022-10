Welpen van wolven August en Noëlla begeven zich voor het eerst buiten militair domein: “Kans op aanrijding zeer reëel”

Op verschillende plekken in Limburg zijn de laatste tijd kleine groepjes wolven gespot. Het gaat vemoedelijk om wolf August en wolvin Noëlla, of meer waarschijnlijk, een of meerdere van hun welpen. Het wolvenkoppel kreeg in april dit jaar negen welpen. Recente beelden tonen het wolvenkoppel en hun jongen die een jaar eerder geboren werden, die zich buiten de militaire domeinen begeven. De organisatie Welkom Wolf waarschuwt dat het risico op aanrijdingen dan ook toenemen.

De voorbije dagen ontving Welkom Wolf meerdere meldingen waaruit blijkt dat de kroost van april 2022 samen met de ouders en de huidige jaarlingen (twee wolven geboren in april 2021) op verkenning gaat buiten de militaire domeinen. Onder meer in Sonnis (Helchteren) en tussen Wauberg (Peer) en Meeuwen (Oudsbergen) werden de jonge wolven al gespot. “Dat doen ze niet in één grote groep, maar in verspreide slagorde. Dat wil dus zeggen dat er op meerdere plaatsen tegelijk kleinere groepjes op stap kunnen zijn”, meldt Jan Loos van Welkom Wolf.

Van de welpen zijn er nog geen goede beelden buiten militair domein beschikbaar, maar de ouders en de jaarlingen lieten zich de voorbije maanden wél zeer regelmatig filmen door wildcamera’s van buurtbewoners, zoals te zien is op bovenstaande beelden.

Oversteekplekken

Die verkenningsdrang houdt ook risico’s en bedreigingen in. “De kans op een aanrijding wordt zo weer zeer reëel”, zegt Loos. Hij pleit er bij de Vlaamse overheid nog eens voor om dringend werk te maken van oversteekplekken om de aanrijdingen te voorkomen. “Afgezien van de wildrasters met oversteekplek langs de N76 - een project dat nog mankementen vertoont - is er het voorbije jaar geen initiatief geweest.”

Welkom Wolf voorspelt ook dat we de komende tijd vaker een wolf in het straatbeeld zullen waarnemen. De organisatie zegt dat het in die gevallen zal gaan op jonge welpen, “die intussen al het lichaam hebben van een volwassen dier, maar de mentale rijpheid van een puber”. “Die zijn volstrekt onervaren, kennen nog geen gevaar en moeten door schade en schande leren dat je als wolf maar beter wegblijft uit ‘mensengebied’.”

Een jaarlijks weerkerend fenomeen dat perfect normaal is, zo countert Loos bij voorbaat al de tegenstanders. “Het zijn gewoon naïeve wolven, geen probleemwolven.”