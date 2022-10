Eropuit op een mooie herfstdag? Langs deze Limburgse kastelen maak je prachtige wandelingen

Het Kasteel van Duras is dé absolute eyecatcher tijdens de wandeling rond Sint-Truiden. — © RR

Limburg telt heel wat prachtige kastelen. Tijd dus om ze al stappend te ontdekken. We stippelden tien mooie wandelroutes uit.

1. Kasteel van Betho in Tongeren

Dit kasteeldomein maakt deel uit van natuurgebied Beukenberg. Het bos is gelegen op een Romeins aquaduct en heeft daarom ook een grote archeologische waarde. Het is grotendeels onverhard en best heuvelachtig.

Startplaats: Kasteel van Betho, Mulkerweg in Tongeren.

Afstand: 6,9 km.

Signalisatie: volg de rode route.

Info:www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3378299/

2. Alden Biesen in Bilzen

Op zoek naar een gevarieerde wandeling? Dan is de gele route tussen Landcommanderij van Alden Biesen en het wijnkasteel van Genoelselderen de moeite waard.

Startplaats: Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen.

Afstand: 16,2 km.

Signalisatie: volg de gele route.

Info:www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3378277/

3. Kasteel van Heers

Het majestueuze kasteel net buiten het centrum draagt meer dan duizend jaar geschiedenis met zich mee. Dit is het Haspengouwse kastelenlandschap ten voeten uit.

Startplaats: Gemeenteplein in Heers.

Afstand: 2,5 km.

Signalisatie: volg de blauwe route.

Info:www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/134900193/

4. Kasteel van Rullingen in Borgloon

Een mooie landschapswandeling langs het kasteeldomein van Rullingen, het voormalige fruitspoor, het natuurgebied Meersbeemden, het dorpje Kuttekoven en de kapel van Oetersloven.

Startplaats: Stationsplein 38 in Borgloon.

Afstand: 8,6 km.

Signalisatie: volg de oranje route.

Info: www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3378259/

5. Kasteel Altenbroek in Voeren

Deze streek is een wandelparadijs met kronkelende riviertjes en een golvend landschap. Het gebied Altenbroek is een ware oase van stilte.

Startplaats: Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13 in ’s Gravenvoeren.

Afstand: 10,2 km.

Signalisatie: volg de knooppunten: 24–23–22–34–35–40–41–42–53–52–51–50–43–44–32–33–34–22–23–24.

Info: www.voerstreek.be/ontspannen/wandelen-fietsen/

6. Kasteel van Bokrijk in Genk

Een volledig verharde route rond het openluchtmuseum, het kasteel van Bokrijk, het arboretum en de vijvers. Helemaal wandelwagen- en rolstoelvriendelijk.

Startplaats: Craenevenne in Genk.

Afstand: 4,1 km.

Signalisatie: volg de gele route.

Info: www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3377699/

7. Kasteel van Wurfeld in Maaseik

Deze korte wandeling toont je de ruimere omgeving rond het kasteel van Wurfeld. Het natuurgebied de Tösch verrast je met een stukje wildheid op kleine schaal.

Startplaats: Kapelweg 60 in Wurfeld (Maaseik).

Afstand: 4,2 km.

Signalisatie: volg de blauwe route.

Info: www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/4571061/

8. Kasteel van Duras in Sint-Truiden

Boomgaarden, vierkantsboerderijen, kasseiwegen … Landelijker wordt het niet in dit dorpje met een geschiedenis die teruggaat tot de elfde eeuw. Het kasteel is dé absolute eyecatcher.

Startplaats: Herestraat in Duras (Sint-Truiden).

Afstand: 9,5 km.

Signalisatie en info: download het GPX-bestand op www.routeyou.com/nl-be/route/view/5257744/recreatieve-wandelroute/wandeling-duras-limburg-pittoresker-kan-moeilijk

9. Kasteel van Nieuwenhoven in Sint-Truiden

Deze wandellus brengt je tot buiten de grenzen van het domeinbos. Kastelen, hoeves en glooiende akkers getuigen er van een rijk verleden.

Startplaats: Provinciaal domein Nieuwenhoven, Nieuwenhoven 1 in Sint-Truiden.

Afstand: 7,1 km.

Signalisatie: volg de rode route.

Info: www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3378286/

10. Kasteel van Bellevue in Borgloon

Op de grens van de gemeenten Kortessem en Borgloon ligt het Bellevuebos, één van de grootste aaneengesloten bossen van Haspengouw. De heren van het kasteel Opleeuw bouwden er hun jachthuis, nu gekend als het kasteel Bellevue.

Startplaats: Opeindestraat in Kortessem.

Afstand: 5,7 km.

Signalisatie: volg de rode route.

Info: www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/134899946/