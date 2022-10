Kan ik weigeren mijn torenhoge voorschotfactuur te betalen? En wat als je je energieleverancier niet aan de lijn krijgt?

Verhalen over gezinnen die gigantische voorschotfacturen in de bus krijgen zijn alom tegenwoordig. Maar contact opnemen met de energieleverancier is momenteel niet gemakkelijk. Wat kan je doen als je zo’n torenhoge voorschotfactuur niet wil of kan betalen en hoe ga je dan te werk?

Mag je een voorschotfactuur weigeren?

Dat kan, zegt consumentenorganisatie Test Aankoop. “Je bent niet verplicht zo’n voorschotfactuur te aanvaarden. Bij energieleverancier Mega kan je bijvoorbeeld in dezelfde mail al aangeven dat je weigert te betalen. Dan blijf je in principe het bedragen van je eerdere voorschot betalen”, zegt woordvoerder Simon November.

Eric Houtman, ombudsman voor Energie, waarschuwt wel voor het helemaal niet betalen van zo’n energiefactuur. “Het is en blijft een factuur. En eigenlijk moet je die betalen. Doe je dat niet dan riskeer je een herinneringsbrief of een ingebrekestelling en dat gaat vaak gepaard met extra kosten. Uiteindelijk kunnen zij ook overgaan tot ontbinding van je contract en kunnen er juridische stappen volgen”, zegt hij.

Hoe kan je dat bedrag aanpassen?

Test Aankoop geeft aan dat je zo’n voorschotfactuur vaak zelf kan aanpassen in de online klantenzone van een energieleverancier. “Dikwijls is dat wel beperkt tot 20 procent. Wil je lager gaan, dan zal je contact moeten opnemen en motiveren waarom je denkt dat een lagere factuur aan de orde is.”

Houtman geeft aan dat je zo’n voorschotfactuur ook kan betwisten. “En als je dat doet, dan mag een schuldeiser, of in dit geval de energieleverancier, de factuur niet meer innen tot er effectief een antwoord geformuleerd is.” Er zijn geen vormvereisten voor zo’n betwisting, zegt Houtman. “Dat kan telefonisch, maar dat is moeilijk. Dan is je bewijs zwakker. Je kan het bij mijn weten ook via e-mail en zelfs via een aangetekend schrijven”, zegt hij. “Bij voorschotfacturen is de wet zelfs nog iets dwingender geworden. Sinds februari is er een wet die aangeeft dat wanneer energieleveranciers je voorschotfactuur verhogen, ze je de mogelijkheid moeten geven om binnen de 15 dagen een tegenvoorstel te doen. Het is wel belangrijk dat je je verbruik voldoende motiveert. Een investering in een nieuwe verwarmingsinstallatie, het leggen van zonnepanelen of kinderen die uit huis getrokken zijn, zijn bijvoorbeeld goede argumenten.” Die wet is van toepassing op alle energieleveranciers, maar wel enkel voor particulieren.

Houtman merkt wel op dat het momenteel niet duidelijk is of die wetgeving op de voorschotfactuur voldoende gehandhaafd wordt. “Ik merk dat soms die 15 dagen niet vermeld worden, tegenvoorstellen niet aanvaard worden, dat energieleveranciers slechts bepaalde marges toelaten bij zo’n aanpassing”, zegt hij. “Ik heb geen zicht op controles op die wetgeving. Het zou goed zijn als ook daar duidelijke richtlijnen rond komen.”

Een energieleverancier aan de lijn krijgen, is momenteel niet gemakkelijk. Wat als je binnen die 15 dagen geen antwoord krijgt?

“Als je geen reactie krijgt binnen die termijn, dan zou ik als klant de leverancier in gebreke stellen. En dan enkel het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte betalen, dat zal meestal overeenkomen met het tegenvoorstel van de klant. Zorg in zulke gevallen dat je goed ingedekt bent”, zegt Houtman.