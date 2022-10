Teameigenaar Jurgen Mettepenningen over de alweer verschroeiende start van Pauwels Sauzen - Bingoal: “Onze zeges pakken vòòr Wout en Mathieu eraan komen”

Twee wereldbekers gereden, vier keer gewonnen. Met twee keer Eli Iserbyt en even vaak Fem van Empel kon het seizoen alweer niet beter beginnen voor Pauwels Sauzen - Bingoal. “Negen van de tien tv-crossen hebben we gewonnen. Dat is ronduit indrukwekkend”, vindt ook Jurgen Mettepenningen, sterke man achter het winnende team.