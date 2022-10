De Tour van Wout van Aert was jullie Vonk van het Jaar: “Ik word dagelijks herinnerd aan de mooie zomer die mensen deels door mij hadden”

Van Aert kon zelf niet aanwezig zijn om zijn trofee in ontvangst te nemen, maar stuurde een videoboodschap in. “Ik heb al enkele keren de eer gehad om de Flandrien te winnen en daar ben ik trots op”, opent de intussen 28-jarige renner van Jumbo-Visma. “Dit jaar ben ik er niet bij, ik geniet nog even van een vakantie voor ik me ga wagen aan fietstochtjes in de eerste plaats en alle plichten die erbij horen. Ik wil iedereen even bedanken voor de steun dit jaar, ik ben supertrots om de Vonk van het Jaar te winnen.”

“Uiteindelijk draait fietsen toch ook om mensen inspireren, om iets meer dan winnen”, gaat Van Aert verder. “Blijkbaar heb ik tijdens de afgelopen Tour de France toch veel wielerharten sneller doen slaan. Ik word nog dagelijks herinnerd aan de mooie zomer die mensen gehad hebben en dat ik daar een klein deeltje van ben geweest. Daar ben ik zeker trots op, daarom is het toch een mooie prijs om mee naar huis te nemen. Allemaal tot binnenkort, wanneer ik weer het veld induik. En op naar 2023, waar er opnieuw veel doelen wachten!”

Uitslag:

1. Wout van Aert pakt drie ritten én de groene trui in de Tour: 41%

2. Remco Evenepoel wint de Vuelta: 35%

3. Remco Evenepoel wint het WK: 13%

4. Dylan Teuns wint de Waalse Pijl: 3%

5. Yves Lampaert wint de openingstijdrit van de Tour: 2%