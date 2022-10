Jens Reynders wordt ploegmaat van Dylan Teuns bij Israel - Premier Tech

Volgens teammanager Rik Verbrugghe is Reynders, die nog geen profzege behaalde, een “vastberaden en harde werker die in zijn eerste twee profjaren stelselmatig vooruitgang heeft gemaakt”. De renner zal worden ingeschakeld in de kern voor de klassiekers om er steun te verlenen aan de kopmannen.

Reynders wordt bij IPT teamgenoot van onder meer Ben Hermans, Dylan Teuns, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke. Van die laatste hoopt Reynders veel te leren. “Ik kan veel oppikken van iemand als Sep Vanmarcke. Hij kan mij de trucjes in de klassiekers aanleren, want daarin wil ik op lange termijn ook goed zijn.”