Bilzenaar (62) in cel voor moordpoging op vriendin: “Polsen van vastgebonden vriendin overgesneden”

Gewapende man geeft zich over aan speciale eenheden nadat hij vrouw verwondt in Bilzen. — © Nieuwsvideo 16 oktober 2022.

De 62-jarige Bilzenaar die zich zondag in een appartement verschanste met zijn vriendin (54) wordt verdacht van moordpoging. Hij sneed de polsen van de vrouw over en probeerde nadien zelfmoord te plegen. Het slachtoffer heeft ook steekwonden in haar buik en verkeert nog in zorgwekkende toestand.

De Bilzenaar is zondagavond rond 19 uur gearresteerd met de hulp van de speciale eenheden.

© Johnny Geurts

Het ernstige partnergeweld werd gepleegd in een appartement in de Solveldstraat in Bilzen. Daar had de man in de loop van de middag zijn vriendin vastgebonden en verwond met een mes. De 62-jarige man belde zelf naar de hulpdiensten met de melding dat hij de polsen van zijn vriendin had overgesneden en nadien ook zijn eigen polsen probeerde over te snijden.

Dader belt zelf hulpdiensten

Alle hulpdiensten en beschikbare politieploegen snelden naar de Solveldstraat. De man weigerde medewerking en verschanste zich in de woning met het slachtoffer. De speciale eenheden van de federale politie probeerden om de situatie onder controle te houden.

© Johnny Geurts

Rond 19 uur werd de man naar buiten geleid en kon hij worden gearresteerd. De Bilzenaar had lichte verwondingen en kon na verzorging het ziekenhuis verlaten. Hij werd overgebracht naar een politiecel. De 54-jarige vriendin is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Ze heeft ook meerdere steekwonden in haar buik.

De vrouw (54) is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. — © Johnny Geurts

Voor het onderzoek naar de moordpoging zijn in het appartement vaststellingen gedaan door het gerechtelijk laboratorium. Ook een wetsgeneesheer is ter plaatse gekomen.

De 62-jarige Bilzenaar wordt vandaag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor poging moord.

(maw)

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be