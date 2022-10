Leopoldsburg

Het is ondertussen sinds 1993 gebruikelijk dat op 17 oktober , de Werelddag van verzet tegen armoede, actie ondernomen wordt om de problematiek in de kijker te zetten. Het FAL (Forum Armoede Leopoldsburg) pakt dit jaar naast de geknoopte witte lakens uit met een fototentoonstelling in de hal van het gemeentehuis.