Sjoerd Bax bezorgt Alpecin-Deceuninck ritzege in Langkawi als afscheidscadeau

De Nederlander Sjoerd Bax heeft de zevende en voorlaatste etappe gewonnen van de Ronde van Langkawi, een rittenkoers voor de Pro Series in Maleisië. Hij was na een rit van 107 kilometer in start- en aankomstplek Kuah de snelste van een kopgroep van drie en zorgde zo voor de derde zege van het Belgische Alpecin-Deceuninck in de rittenwedstrijd.

Op de voorlaatste dag van de Ronde van Langkawi kregen de renners niet de voorziene tweede aankomst bergop voor de wielen, maar door aardverschuivingen en overstromingen wel hetzelfde traject als de slotetappe van dinsdag. Een vroege vlucht van de Spanjaard Adria Moreno, de Zuid-Afrikaan Willie Smit en de Filippijn Nichol Blanca Pareja reed een groot deel van de etappe op de kop.

In het peloton regende het in de tweede wedstrijdhelft tegenaanvallen, waardoor een ruime achtervolgende groep ontstond. Op het lastige lokale circuit aan het eind maakte de Nederlander Sjoerd Bax de oversteek naar de vroege vluchters, waar Pareja was gelost. In de sprint voor de ritzege maakte Bax het nadien af, voor Smit en Moreno. David van der Poel, een ploeg- en landgenoot van Bax, werd vierde. Voor Bax is het de tweede profoverwinning, na de Italiaanse Coppa Agostoni eind september. In 2023 verruilt de 26-jarige Nederlander Alpecin-Deceuninck voor UAE Team Emirates.

In het algemene klassement blijft de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa (Movistar Team) aan de leiding. Hij heeft nog steeds 23 seconden voorsprong op het nummer 2, de Brit Hugh Carthy. De Noor Torstein Traeen is de nieuwe derde, op 1:47. (belga)