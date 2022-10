OVERZICHT FUTSAL. KRC Genk Futsal is beste Limburgse tweedeklasser na eerste zege

Terwijl Borgloon een forfaitnederlaag liet noteren tegen RSCA Futsal schoten Hasselt en PIBO Belisia ruimschoots tekort op bezoek bij respectievelijk Antwerpen (9-2) en Herentals (8-1). Eisden-Dorp leek ook af te stevenen op een nederlaag tegen Moeskroen toen Glenn Vaelen en Paulus - 20 seconden voor tijd - nog een gelijkspel uit de brand sleepten: 4-4. In tweede nationale B eindigde de derby tussen Wellen en Meeuwen op een ongewone 0-0 en die tussen KRC Genk Futsal en Houthalen op 4-3. Met een eerste zege na twee gelijke spelen is blauw-wit voorlopig de beste Limburgse club. In interprovinciale B blijven Maasmechelen Turk en FALB Zutendaal foutloos.

Eerste nationale

Antwerpen 9 – Hasselt 2: Rust: 3-2. Doelpunten: El Fakiri 1-0, Kaddouri 1-1, Sababti 2-1? Ettalaki 3-1, El Ghaadaoui 3-2, Zouggaghi 4-2, Moussaoui 5-2, Moussaoui 6-2, Sababti 7-2, Adnane 8-2, Zouggaghi 9-2.

Eisden-Dorp 4 – Moeskroen 4: Rust: 2-1. Doelpunten: Janssen 1-0, Ferreira 1-1, Glenn Vaelen 2-1, Adriano Greco 2-2, Simoens 2-3, Ferreira 2-4, Glenn Vaelen 23-4, Paulus 4-4.

Hamme 4 – Charleroi 6: Rust: 2-3. Doelpunten: Wilde 0-1, Rajh 1-1, Ghislandi 1-2, Atssouli 1-3, Arbaoui 2-3, Wilde 2-4, Pezelj 3-4, Moreno 3-5, Pezelj 4-5, Wilde 4-6.

Châtelet 5 – Malle 4: Rust: 4-3. Doelpunten: Leo 1-0, Rahou (own) 1-1, Qoli 2-1, Bouzerda 2-2, Rahou 3-2, Karakilic 4-2, Elalji 4-3, Qoli 5-3, Bouzerda 5-4.

Herentals 8 – PIBO Belisia 1: Rust: 4-1. Doelpunten: Bilal Bouri 1-0, Sviercoski 2-0, Yachou 3-0, Vanharen 3-1, Barboza 4-1, Yachou 5-1, Sababti 6-1, Bououai 7-1, Vrancken 8-1.

RSCA Futsal 5 – Borgloon 0 (forfait)

Tweede nationale B

Genk 4 – Houthalen 3: Rust: 2-1; Doelpunten: Op De Locht 1-0, Giuliano 2-0, Vanhove 2-1, Houbregs 3-1, Karafiloski 3-2, Op De Locht 4-2, Hasanbegovic 4-3.

Ranst 1 – Borgerhout 5: Rust: 0-3. Doelpunten: Boutahar 0-1, El Admi 0-2, El Admi 0-3, Seiffermann 1-3, Hitou 1-4, Hitou 1-5.

Grace-Hollogne 4 – Aarschot 7: Rust: 3-2. Doelpunten: Ramdani 1-0, Etien 2-0, Yaddou 2-1, Van Den Akker 2-2, Ramdani 3-2, Van Den Akker 3-3, Mechqouq 3-4, Verdyck 3-5, Ramdani 4-5, Mechqouq 4-6, Durakovic 4-7.

Standard 2 – Visé 6: Rust: 2-1. Doelpunten: El Attar 1-0, Makraou 1-1, El Ghoulbzouri 2-1, Anik 2-2, Makraou 2-3, Aboubakr Ouaddouh 2-4, Ismail Ouaddouh 2-5, Ismail Ouaddouh 2-6.

Tongeren 5 – Lierse 8: Rust: 1-3. Doelpunten: Skeric 1-0, El Attabi 1-1, Kasmi 1-2, Bouyfoulkitne 1-3, Kasmi (own) 2-3, El Attabi 2-4, Kaya 3-4, Bouyakoubi 3-5, El Attabi 3-6, Aissa 3-7, El Attabi 3-8, Gommers 4-8, Brouns 5-8.

Interprovinciale B

Eigenbilzen 3 – Maasmechelen United 4: Rust: 2-2. Doelpunten: Selcuk 0-1, Coen 1-1, Selcuk 1-2, Coen 2-2, Arslan 2-3, Thomis 2-4, El Majaoui 3-4.

Maasmechelen Turk 7 – Herk-de-Stad 6 : Rust: 4-2. Doelpunten: Yavuz 1-0, Stoffelen 1-1, Dokmeci 2-1, Zejnilovic 3-1, Berrevoets 3-2, Ouzahim 4-2, Yavuz 5-2, Knaepen 5-3, Özdemir 6-3, Yalcin 7-3, Stoffelen 7-4, Stoffelen 7-5, Willems 7-6.

FALB Zutendaal 6 – LS Maasmechelen 5: Rust: 3-2. Doelpunten: Janssen 1-0, Shehu 1-1, Lefrikh 2-1, Abdullah Kherouach 3-1, Valente 3-2, Bouazil 4-2, Janssen 5-2, Bouazil 6-2, Contino 6-3, Contino 6-4, Shehu 6-5.

Thes-Ham 4 – Beringen 2

KORT

PIBO Belisia: Zonder kapitein Thibeau Dochez, die al in elke competitiematch had gescoord, maakte PIBO een belabberde beurt in Herentals: 8-1. Jonas Vanharen maakte na een lange blessure zijn eerste minuten en kruidde die met een eerste doelpunt in eerste nationale. Sven Sleypen, pas overgekomen van FULL Hasselt, speelde zijn maidenmatch. “Waarom mijn keuze voor PIBO? Bij de ploegen waar ik speelde, vond ik het altijd belangrijk om te kiezen voor een Limburgse club met een familiale sfeer. Dat is ook bij PIBO het geval. Daarnaast ken ik de club al langer omdat er de voorbije jaren reeds gesprekken waren en werkte ik al heel goed samen met Carmelo Nieddu bij Hasselt.”

FUL Hasselt: Na een bemoedigende eerste helft (3-2) ging Hasselt met de billen bloot in Antwerpen: 9-2. “Zeker een verdiende overwinning”, oordeelde Antwerpencoach Karim Bachar. “Maar Hasselt speelde voor wat ze waard zijn, met bij momenten aanvallend voetbal. Hasselt heeft heel veel goeie individuele spelers en staat onder zijn waarde geklasseerd. Ik schat dat ze nog bij de eerste zes raken op het einde van de rit.”

ZVK Eisden-Dorp: Kapitein Lens Annab miste enkele wedstrijden met herniaklachten, maar was tegen Moeskroen weer van de partij. Khalid Ait Salah speelde niet met een contractuur. Hij kan snel hervatten, maar nu is Benneth Vaelen geschorst na drie gele kaarten.

United Wellen: Zowel Haris Duric (tweemaal geel in Aarschot) als Semir Duric (derde geel in Aarschot) zaten op het strafbankje tegen Meeuwen. De samenwerking met de Waalse aanvaller Dylan Lambrecth, die niet echt paste in de Wellense speelwijze, liep spaak.

KRC Genk Futsal: De talentvolle doelman Thibeau Vertessen, overgenomen van Aarschot, houdt momenteel Wesley Conte (39) op de bank. De ervaren Conte blijft positief en pakt de rol van mentor op.

FT Tongeren: Opvallende fase na de 3-4 van Kaya in de 29ste minuut tegen Lierse. Bezoeker Mo Kasmi kreeg een tweede gele kaart om de bal uit Tongerse handen te slaan en vervolgens de Tongerse doelman Dennis Heyninck omdat hij het veld even had verlaten om de rust in de tribunes te kalmeren. Nochtans deden ook enkele Liersespelers dit. Dat zorgde voor veel tumult en de wedstrijd werd vijf minuten gestaakt. Vervolgens werd even vier tegen vier gespeeld. Dit zou twee minuten zo moeten blijven bij twee rode kaarten tegelijkertijd voor beide teams, maar de refs lieten Tongeren onreglementair een extra speler inbrengen toen ze de 3-5 slikten. Doelman Tristan Swendrowski (17) maakte in moeilijke omstandigheden zijn debuut. Jelle Gommers (18) kreeg opnieuw minuten en scoorde een tweede goal. Koen Theunissen en Mario Pruna ontbraken.

FP Aarschot: Zonder sterkhouders Julien Meunier en Michele Meerburg knokte Aarschot zich naar de overwinning in Grace-Hollogne.