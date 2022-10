Met de tip van Sofie Lenaerts haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Sofie Lenaerts is presentatrice van het verkeersveiligheidsprogramma Kijk Uit. Ze werkt bij de federale politie en heeft een passie voor bergbeklimmen: als eerste Belgische vrouw beklom ze de Seven Summits, de hoogste berg van elk continent. Voor haar trekkings moet ze ook hier vaak trainen. Haar tip? “Prikkel jezelf met nieuwe dingen.”

“Mentaal is het soms moeilijk om elke keer hetzelfde te doen, het helpt dan om afwisseling te hebben in je patroon. Ook ik, die zoveel gaat stappen, moet soms motivatie zoeken. Als jij het dus moeilijk begint te hebben om je dagelijkse motivatie te vinden, zoek dan weer een uitdaging die prikkelt. Doe bijvoorbeeld iets wat je nog nooit gedaan hebt. Wandelsport Vlaanderen heeft een online wandelkalender Walking Belgium, daar vind je per provincie wat er elke dag aan georganiseerde wandelingen plaatsvindt. Ik gebruik dat dikwijls om te trainen voor trekkings: je leert andere provincies kennen, onderweg kan je eens stoppen voor een koffie, je ontdekt wegen waarvan je zelfs niet wist dat ze bewandeld konden worden. Heel fijn om zo andere hoekjes en kantjes te leren kennen. Idem dito met Wandelknooppunt.be. Mensen vragen me vaak: waar vind je de tijd om dit te doen? Maar het cliché is waar: je moet tijd maken. En dat is makkelijker als je nog energie hebt. Ik weet van mezelf dat ik een ochtendmens ben, dus plan ik mijn trainingen op voorhand in mijn agenda in, ’s ochtends, voor mijn dagtaak. Ik weet dat als ik wacht tot ’s avonds, de goesting ver weg is en dan val ik sneller ten prooi aan excuses en mentale dipjes. ’s Ochtends geef ik mezelf niet de kans om na te denken of mezelf eruit te praten: loopschoenen aan en gaan. (lacht) Wat trouwens ook helpt: spreek af met iemand om te wandelen, een buurvrouw of vriendin ... Maak het een vaste afspraak. Het is veel moeilijker om met een excuus bij iemand anders aan te komen en die teleur te stellen dan jezelf.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.