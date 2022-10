Bree

Arton Dreshaj (43) uit Venlo (NL), bodyguard

Eva-Mariana Giman (29) uit Calarasi (Roemenië), administratief bediende

Kinderen: Celine (5)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Het lot zorgde ervoor dat we elkaar troffen in een McDonald’s in Duitsland, nu acht jaar geleden.” (pabr)

