Straffer dan Gilbert en Valverde. Davide Rebellin heeft op zijn 51ste (!) zijn laatste koers gereden

Rebellin spelde zondag voor het laatst zijn rugnummer op in de Veneto Classic. De wedstrijd werd gewonnen door Marc Hirschi, zijn ploegmakker van UAE Davide Formolo werd tweede.

Rebellin kwam vier minuten later over de streep en finishte als 30ste.

Het “Paterke van San Bonifacio” was geen heilige. In april 2009 werd hij twee jaar geschorst toen hij tijdens de Olympische Spelen in Peking werd betrapt op het gebruik van de EPO-variant CERA. Hij verloor ook zijn zilveren medaille. Na die schorsing reed Rebellin nooit meer bij een WorldTour-ploeg.

Zijn carrière begon in 1992 toen de meeste renners die vandaag in het peloton rijden nog geboren moesten worden. In de jaren 2000 was hij een van de betere eendagsrenners. Hij won onder meer drie keer de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race.