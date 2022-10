Indiër met vals rijbewijs rijdt in Riemst met 113 liter sterke drank zonder factuur

Een Indiër (35) is vorig weekend in Riemst gearresteerd in een geseinde auto met vals Spaans rijbewijs en dito identiteitskaart. De auto was niet ingeschreven en hij had 113 liter sterke drank bij waarvoor hij geen factuur kon tonen.

De auto zonder inschrijving en zonder verzekering werd op de Tongersesteenweg in Riemst uit het verkeer gehaald na een melding van de ANPR-camera (nummerplaatherkenning). De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een dossier opgestart tegen de man. Zijn auto werd getakeld.

Dronken

De politie Bilzen/Hoeselt/Riemst heeft tijdens de weekendcontroles nog twee flagrante overtredingen vastgesteld voor dronken rijden. In Hoeselt zwalpte ene auto over de weg. De bestuurder had 2 promille alcohol in het bloed. Dit is vier keer meer dan toegelaten. In de Brugstraat in Bilzen is ‘s morgens rond 5 uur een 23-jarige Bilzenaar uit een café gezet omdat hij te bont maakte. De jongen reageerde agressief en hij verzette zich tegen zijn arrestatie. Hij vernielde het dienstvoertuig en bracht ook beschadigingen aan in de politiecel waar hij mocht ontnuchteren. Tegen de Bilzenaar zijn meerdere pv’s opesteld, onder andere voor ongewapende weerspannigheid, bedreigingen, openbare dronkenschap en vandalisme.