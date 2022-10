Benzine wordt dinsdag weer beetje duurder

De maximumprijzen voor benzine gaan morgen/dinsdag opnieuw omhoog, zo meldt de FOD Economie. Benzine is in vergelijking met een maand geleden nu al ruim 10 procent duurder.

Een liter benzine 95 (E10) mag vanaf dinsdag 1,914 euro kosten. Dat is 4,6 eurocent extra. De maximumprijs voor benzine 98 (E5) gaat met 2 eurocent omhoog tot 2,139 euro per liter.

Het gaat niet om records. Benzine 95 kostte half juni 2,155 euro per liter, Benzine 98 2,4020 euro per liter. Daarna zijn de prijzen wat gezakt, maar sinds een maand zitten ze weer in de lift.