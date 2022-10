Met de tip van Begijn le Bleu haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

“Kijk eerst eens of er in je buurt een mooi natuurgebied of park ligt. Iets wat de moeite is, waar schoonheid in zit, geeft je sowieso al zin om te gaan wandelen”, klinkt het. “Ik ga zelf veel op pad en die 10.000 stappen: ça va. Dat lijkt veel als je het niet gewoon bent, alles opgeteld kom je aan zo’n zeven kilometer. Bouw liever rustig op. Er bestaan apps die je aantal stappen bijhouden. Het speelt eigenlijk niet zo’n rol, maar ik piep er zelf ook elke avond naar. Zien dat je progressie maakt, dat motiveert.”

“Vroeger telde ik mijn stappen ook als ik aan het werk was, maar daar ben ik van afgestapt. Als je 10.000 stappen bewust zet in functie van je gezondheid, moet je volgens mij los van het idee dat het werk ook je fitness is. Wandel bewust buiten je werkuren. Voor mij is de combinatie van natuur ervaren en wandelen een enorme drive. Vaak trek ik met de fiets naar het Klein Broek (Natuurreservaat in Temse, red.) om te wandelen. Verrekijker bij de hand … en vergeten hoeveel stappen je zet. Maar of je nu vogels, wolken, planten of bomen gaat spotten: probeer ervoor te zorgen dat het altijd mindful blijft, maak er geen competitief spelletje van.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.