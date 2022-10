Dit zijn onze weekendtips: ga wijnen tussen de Haspengouwse heuvels of ontdek de Magie in ’t Bos

Ontdek jij de magie tijdens een sprookjesachtige tocht in de Hamse bossen? Of scoor je liever een pareltje op de Belgische designermarkt in C-Mine? Eén ding staat vast: ook dit weekend is je vervelen onmogelijk.

Nocturne met pianomuziek

Imperium Romanum loopt al sinds de lente in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Zaterdagavond kan je de tentoonstelling ook bezoeken tijdens een bijzondere nocturne. Pianist en Spotify-hit Wouter Dewit zorgt live voor achtergrondmuziek die hij ook zelf componeerde. De intimistische pianoklanken van de Maaseikenaar sluiten naadloos aan bij de fotografie van Alfred Seiland.

Op 22/10 vanaf 19.15 uur in het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15 in Tongeren. Een ticket kost 20 euro, inclusief glaasje wijn of een non-alcoholisch aperitief. Info: www.galloromeinsmuseum.be

Kraak de Code van Coppens

Wacht je nu al ongeduldig op het nieuwe seizoen van de Code van Coppens? Vanaf eind oktober kan je in Antwerpen zélf twee escape rooms ontdekken die Mathias en Staf bedacht hebben. Elke escape room bestaat uit vijf verschillende kamers, die jij met je team moet proberen kraken.

Vanaf 29/10 in de Stadsfeestzaal, Meir 78 in Antwerpen. Een groepsticket heb je vanaf 80 euro. Info: www.codevancoppens.be

Magie in ’t Bos

Op deze sprookjesachtige tocht kom je ogen en oren tekort. Magie in ’t Bos in Ham is een gezellige avondwandeling van ongeveer 2 km voor het hele gezin. Onderweg licht de natuur op dankzij sfeervolle kaarsjes, lampjes en klank- en lichtspelen. Laat je in het donker betoveren door mysterieuze figuren en vuurshows. Na de wandeling kan je nog nagenieten in de Bosbar met een winters aperitiefje.

Van 28/10 t.e.m. 6/11 tussen 17.30 uur en 22 uur, Wasseven 92 in Ham. Voor een ticket betaal je 10 of 12 euro. Kinderen jonger dan 5, mogen gratis meewandelen. Info: www.magieintbos.be

Anna viert Halloween

Ook Anna, de eigenwijze kleuter uit de prentenboeken van Kathleen Amant, viert Halloween volgende week. Ze trekt een heksenjurk aan en zet een zwarte punthoed op. Met haar toverstaf zwaait ze in het rond. (Groot)ouders en kleuters genieten in Hasselt samen van het verhaal en knutselen daarna samen een eigen toverstaf. Hocus, pocus, pats!

Op 26/10 van 15 tot 17 uur in boekenwinkel Clavis, Kapelstraat 10 in Hasselt. Vanaf 2,5 jaar, deelnemen kost 5 euro per kind. Info: www.clavisbooks.com

HandgeMa(r)kt in C-Mine

In C-Mine in Genk vind je dit weekend opnieuw het mooiste werk van een veertigtal Belgische vakmensen en ontwerpers. Spot je je nieuwe lievelingstas van Lieve Sleurs Leer? Worden de oorbellen van Handmade Mils je favoriet paar? Of scoor je een vrolijke wenskaart van Bodesigns om cadeau te geven? In de barenzaal van C-Mine is genoeg om te ontdekken.

Op 23/10 van 10 tot 18 uur in C-Mine in Genk. De toegang is gratis. Info: www.facebook.com/handgemarkt.be

Door Haspengouwse wijngaarden

Trek erop uit met een gids tijdens een rondrit door de glooiende heuvels van Haspengouw. Ontdek alles over de wijnbouw van de fruitstreek, de lekkere drankjes en hemelse gastronomie. Onderweg houd je halt voor een wandeling in de wijngaard van Domein Kitsberg in Sint-Truiden. Afsluiten doe je met een degustatie en hartelijke hap.

Op 22/10 van 14 tot 18 uur. Start aan het stadhuis op de Grote Markt in Sint-Truiden. Deelname kost 25 euro. Info: www.visitsinttruiden.be

Ga op Elfen en Trollentocht

De wereld van elfen en trollen schuilt dit weekend rond het kasteel van Alden Biesen in Bilzen. Tijdens een magische tocht van ongeveer 3 km ontmoet je de bijzondere fantasiewezens ... Help jij hen om hun problemen op te lossen? Onderweg zetten verschillende spannende opdrachten je op weg. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Op 22/10 vanaf 16 uur in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Tickets kosten 8,5 of 20 euro. Info: www.elfenentrollen.be

Gas geven in Bilzen

Zin om de beentjes nog eens te testen onder een prachtig herfstzonnetje? Zondag kan je in Munsterbilzen genieten van een wandel- of looproute van 7,5 of 14 km. Op hetzelfde moment vertrekt er ook een mountainbiketocht van 28 of 45 km. Op voorhand inschrijven is verplicht.

Op 23/10 van 8 tot 16 uur (wandelen en lopen) en van 7.30 tot 11 uur (MTB). Vrij vertrek aan de site van Gemoco nv, Oude Heidestraat 81 in Bilzen. Deelnameprijs bedraagt 1, 5 of 7 euro. Info: www.bilzen.be/mtb-tocht of www.bilzen.be/gasgeven

Fotografiebeurs

Al dertig jaar lang is dit dé beurs in ons land voor zowel hobby- als professionele fotografen. In de Limburghal in Genk vind je zondag alles voor digitale maar ook analoge fotografie. Van fototoestellen, over statieven, tot magazines en boeken, zowel nieuw als tweedehands. Vroege vogels zijn al welkom vanaf 9 uur, maar betalen daarvoor enkele euro’s meer.

Op 23/10 van 10 tot 17 uur in de Limburghal in Genk. Tickets kosten 6, 8 of 10 euro. Info: www.dipro.be

Absurde gewoontes

Het sociale leven barst van de ongeschreven regels. In de humoristische dansvoorstelling Dummies Doft in Tongeren wordt op een speelse manier de absurditeit van gewoontes aangetoond. In de rij staan als je wacht, trakteren als je jarig bent en gezondheid zeggen als iemand niest. Dat leidt tot grappige en soms pijnlijke situaties. (agr)

Op 23/10 om 15 uur in De Velinx, Dijk 111 in Tongeren. Tickets: 6 of 8 euro. Info: www.develinx.be

VARIA

Zaterdag 22 oktober

De Boer op in Bilzen

Wie houdt van lokale, duurzame en ecologische producten kan zaterdag terecht op de Markt voor ‘Bilzen de boer op’. Hier staat de korte keten centraal en bieden standhouders (biologische) voedingswaren aan.

Markt in Bilzen

Van 9 tot 12 uur

Gratis

Zaterdag 22 oktober

Sterrenkijkavond in Genk

Tijdens de eerste Sterrenkijkavond van het nieuwe seizoen word je ondergedompeld in de wereld van de zonsverduistering. Zo kan je naast waarnemingen in de sterrenwacht al je vragen kwijt over de gedeeltelijke zonsverduistering van 25 oktober.

Cosmodrome, Planetariumweg 17 in Genk.

Van 20 tot 21.30 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 23 oktober

Tweedehands speelgoed- en babybeurs

Snuister door de koopjes met speelgoed en babyspullen in Diepenbeek. Er is ook randanimatie en een speelruimte voor kinderen voorzien.

Gemeenteschool, Paanhuisstraat 1 in Diepenbeek.

Van 9 tot 14 uur

Basistarief: 2 euro

Donderdag 27 oktober

De Donkere Kamer

De Donkere Kamer, hét live magazine voor iedereen geïnteresseerd in fotografie, keert op 27 oktober terug naar C-Mine in Genk. Op het programma staat de Nederlandse fotograaf Jan Banning die terugblikt op zijn project Het oordeel: de zaak Christina Boyer. Alexia Leysen presenteert haar boek De Zin naar de gelijknamige column in De Standaard en Joke Timmers stelt haar zelfportretten voor. Verder licht Karin Borghouts haar project ‘KMSKA’ toe, een unieke inkijk in het pas geopende museum. Tot slot voorziet vaste waarde Stijn Meuris een foto van een spoken column.

C-Mine in Genk

Vanaf 20.15 uur

Basistarief: 15 euro via www.dedonkerekamer.org/tickets

DANS

Zaterdag 22 oktober

Flamencovoorstelling in Maaseik

Ontdek het werk van Luna Zegers (zang), Jessica Achten (dans) en Tijn van der Sanden (gitaar). Dit trio met een brede en vernieuwende kijk op flamenco komt naar Danshuis Volmolen met een inspirerende voorstelling.

Danshuis Volmolen, Volmolenstraat 11 in Opoeteren (Maaseik).

Van 21 tot 22.30 uur

Basistarief: 25 euro

CONCERT

Zondag 23 oktober

Podium voor jonge talenten

In deze voorstelling treden jonge Limburgse muzikale en journalistieke talenten op met muziek van oude meesters, zang en woorden van een nieuwe generatie. Gastvrouw en sopraan Anja Van Engeland en pianist Toon Spaepen begeleiden het optreden van Felke Pauwels (zang), Emma Van De Wiele (cello), Akari Bastiaens (piano), Arne Bijnens (trompet), Yenthe Muffels (fagot), Elise Renckens (woordkunst) en Jef Kolacny (piano).

Kleine Zaal van cc De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel

Vanaf 15 uur

Gratis toegang

WANDELING

Zondag 23 oktober

De herfst in geuren en kleuren

Ontdek samen met een gids de verborgen parels van de herfst. Waarom verkleuren de bladeren van de bomen? En waarom groeien er nu zo veel paddenstoelen? Inschrijven is verplicht voor zaterdag 12 uur via een email naar els.peusens@rlkm.be

De Tösch, Parking Hoeve Moskou, Einde Grotlaan in Maaseik.

Van 14 tot 17 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 23 oktober

Natuurwandeling ‘Speuren naar paddenstoelen’

Ze hebben schitterende kleuren, ongewone vormen en mysterieuze eigenschappen. Er is heel wat te ontdekken in de wereld van de paddenstoelen. Ze groeien het hele jaar door, maar in de herfst zijn ze op hun mooist. Ga jij mee op speurtocht in Zonhoven?

De Teut en Ten Haagdoorn, Donderslagseweg 21 in Zonhoven.

Van 14 tot 16 uur

Gratis

Zondag 23 oktober

Wandeling Zwartberg – Moorsberg

Tijdens deze begeleide tocht van ongeveer 8 km wandel je in een mooi gebied door de bossen en langs heidelandschappen. Onderweg ontdek je in de duinen een prachtige eik en wat ver in de wandeling zie je ook de terril van Waterschei.

Van 13 tot 17 uur

Parking de Lichttoren, Neereindestraat in Zutendaal.

Gratis