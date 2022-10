Het begon met een Facebookbericht van haar mama: werd Lola slachtoffer van orgaanhandel?

Frankrijk tast in het duister over een mysterieuze moordzaak. Een jong meisje van twaalf werd vrijdag in een reiskoffer teruggevonden. Haar keel was overgesneden, haar mond dichtgeplakt met tape. Op haar lichaam stonden ook – heel opvallend – twee cijfers: en nul en een een. Een hoofdverdachte, een vrouw van 24 jaar, is intussen opgepakt. Vier verdachten blijven aangehouden. Werd ze het slachtoffer van ­orgaandiefstal?