Eén op de drie kinderen in extreme armoede krijgt geen, onvoldoende of slecht eten mee naar school. Dat blijkt uit cijfers van kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano, die ze vrijgeeft naar aanleiding van hun Week tegen Kinderarmoede. En die aantallen zitten, nu mensen hun energiefacturen niet meer kunnen betalen, in de lift. Het aantal hulpaanvragen explodeert dan ook.