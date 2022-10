‘Onbetaalbare’ diamant in kroon voor Camilla rijt koloniale wonden open: draagt ze hem of draagt ze hem niet?

De aangekondigde kroning van Charles en koningin-gemalin Camilla, op 6 mei in Westminster Abbey, heeft een oud geschil met gewezen kolonie India doen oplaaien. Het dispuut draait rond de Koh-i-noor. De beroemdste diamant ter wereld – waaraan een waarde van 140 à 400 miljoen euro wordt toegekend – is een van dé toppers van de Britse kroonjuwelen. Volgens de Britten werd hij halfweg de 19de eeuw “geschonken” aan Queen Victoria , volgens de Indiërs werd hij “gestolen”.

Queen Elizabeth I (links) op 12 mei 1937 met haar oudste dochter, de latere Queen Elizabeth II, op het balkon van Buckingham Palace na de kroning van Koning George VI. — © PA

Op 6 mei volgend jaar wordt Charles III officieel tot koning gekroond in Westminster. Volgens de traditie zal hij bij die gelegenheid de Saint Edward’s Crown ontvangen, terwijl zijn echtgenote Camilla de kroon van de in maart 2002 overleden Queen Mum zou krijgen. Die kroon bevat maar liefst 2.800 diamanten, waaronder de controversiële Koh-i-noor, die alleen al zo’n 140 miljoen euro waard is. Alles samen zouden de diamanten die in de kroon verwerkt zijn een waarde hebben van om en bij de 10 miljard euro.

‘Berg van licht’

De Koh-i-noor werd zeven eeuwen geleden bovengehaald in het mijndorpje Kollur (India). Tot in de 14de eeuw was hij in het bezit van de heersende radja’s. De diamant kwam, vaak na een bloedige strijd, in handen van verschillende hindoeïstische, Mongoolse, Perzische en Afghaanse vorsten. In 1739 zette de Perzische veldheer Nadir Sjah Mogolkeizer Muhammad Shah aan de kant en nam diens tulband mee als trofee. Toen Nadir Sjah de unieke edelsteen in de tulband opmerkte, zou hij hebben uitgeroepen: “Koh-i-noor” of ‘berg van licht’ in het Perzisch.

In 1855 kwam de diamant in handen van de Britse koninklijke familie, toen koningin Victoria (1819-1901) keizerin van India werd. Zes jaar eerder hadden de Britten de Punjab geannexeerd en de laatste Sikh-maharadja Dalip Singh van de troon gestoten. Vanaf dan lopen de versies uiteen: volgens de Britten zou Singh de Koh-i-noor aan Queen Victoria hebben geschonken, volgens de Indiërs namen de Britten tal van keizerlijke bezittingen – waaronder de bewuste diamant – mee als oorlogsbuit. Niet voor niets noemde de afgezette maharadja Queen Victoria “Mrs. Fagin”, naar de oudere dief die een bende jeugdige zakkenrollers leidt in Charles Dickens’ roman Oliver Twist.

De kroon, hier op de kist van de overleden Queen Mum, met midden in het frontale kruis de beruchte diamant. — © ISOPIX

Kort nadat India in 1947 onafhankelijk was geworden na een vrijheidsstrijd onder leiding van Mahatma Gandhi, eiste India voor het eerst de “steen des aanstoots” terug. En die eis zou het nog meerdere malen herhalen. Maar de Britten hielden altijd het been stijf. In 2010 kreeg toenmalig Brits premier David Cameron die vraag nog voorgeschoteld tijdens een interview op de Indiase televisie. Zijn antwoord: “Als je één keer ja antwoordt op zo’n vraag, dan zal het British Museum snel leeg zijn.”

Replica?

Het gerucht dat Camilla, bij de kroning van Charles III, de kroon met de bewuste diamant zal dragen, heeft dat decennialange geschil nu nieuw leven ingeblazen. Al vrij snel na het overlijden van Queen Elizabeth II was de naam van de diamant trending op Twitter, met de duidelijke boodschap: “Return the jewel to India.” Zelfs royalistische Britten vragen zich af of de diamant, die door de curatoren van de Tower of London – waar de kroon te bezichtigen is – wordt omschreven als “symbool van verovering”, wel thuishoort in een kroningsceremonie van de 21ste eeuw.

Dat een woordvoerder van de Indiase regeringspartij BJP het had over “pijnlijke herinneringen aan de koloniale tijd van het British Empire”, ligt zeer gevoelig in politiek Londen. De regering probeert met man en macht een handelsverdrag met India te sluiten, maar wil tegelijk de nieuwe koning en diens echtgenote niet voor het hoofd stoten. “Het koningshuis kan de publieke en internationale stemming zelf zeer goed inschatten”, hield de Britse buitenlandminister James Cleverly zich bij Sky News op de vlakte. The Daily Mail meent zelfs te weten dat Camilla de kroon niet zal dragen “om het conflict niet te laten escaleren”. Al zou er volgens de tabloid ook een scenario op tafel liggen waarbij de bewuste diamant uit de kroon wordt gehaald en vervangen door een replica. Buckingham Palace reageerde nog niet op de heisa.