Zware ochtendspits op Antwerpse ring door werken: “Gebruik alternatieven”

Onder andere de werken aan het viaduct in Merksem zorgen ervoor dat er in de wijde omgeving stevige files staan richting Nederland. “Momenteel is het 45 minuten aanschuiven vanop de E17 in Kruibeke”, laat Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum weten via Twitter. De werken aan het viaduct duren nog tot en met dinsdagochtend.

Daarbovenop komt nog eens dat de Waaslandtunnel maandagochtend versperd was in beide richtingen door een defect voertuig. Die is ondertussen weer vrij, maar toch staat er nog enorm veel file in de omgeving. De politie raadt aan om alternatieven te gebruiken.

Ondertussen is ook op de R2 richting Nederland ter hoogte van Lillo één rijstrook versperd. Dat komt door een defecte vrachtwagen.

