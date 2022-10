Zevenhonderd meter kabel gestolen op spoorlijn Mechelen-Vilvoorde, zware hinder voor treinverkeer

“Het gaat om een diefstal langs lijn 27, de spoorlijn tussen Mechelen en Vilvoorde”, zegt Thomas Baeke, woordvoerder van Infrabel. “Dat zorgt voor heel wat problemen op die lijn. Zo rijden er geen treinen tussen Brussel Zuid en Antwerpen Centraal, is de trein tussen Edingen en Mechelen gedeeltelijk afgeschaft, en is de treinverbinding tussen Antwerpen Luchtbal en Charleroi beperkt tot Antwerpen Centraal. De andere treinen worden omgeleid via lijn 25.”

De diefstal werd tussen 1 uur en 2 uur vastgesteld, en Infrabel-medewerkers zijn ter plaatse om de schade te herstellen maar die werkzaamheden zouden nog minstens tot 12 uur duren, aldus Infrabel.

“We doen vanzelfsprekend aangifte van de diefstal maar zonder getuigen of een duidelijk spoor, is het vaak moeilijk om de daders te vatten en de schade op hen te verhalen”, aldus Baeke. “Er bestaat sinds ongeveer 2013 wel een nationaal actieplan, waarbij er ook een samenwerking is met de ijzerhandelaars. Die weten welke kabels van het spoor komen, en die kan je dus niet meer bij hen te koop aanbieden. Daarnaast gebeuren alle betalingen bij hen elektronisch, zodat er altijd een spoor is. Maar kabeldieven kunnen altijd naar het buitenland gaan met hun buit, en dan wordt het moeilijker om hen op te sporen.”

Infrabel probeert waar mogelijk koper te vervangen door aluminium, dat minder gegeerd is, en kabels zoveel als mogelijk in te graven. “Maar dat maakt het voor de onderhoudsploegen ook moeilijker”, klinkt het nog.

