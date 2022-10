Na het WK ontvangt Qatar nog een groot voetbaltornooi

Qatar, waar over iets meer dan een maand het WK voetbal wordt gespeeld, neemt medio 2023 de rol van China over als organisator van het Aziatische landenkampioenschap.

In juni 2019 kreeg China de organisatie toegewezen maar Peking trok zich in mei van dit jaar terug in het kader van de preventieve nultolerantiepolitiek tegen corona. Daarop moest de AFC op zoek naar een nieuwe gastheer voor het toernooi met 24 landen dat volgende zomer (16 juni - 16 juli) op het programma staat. Met Qatar, dat eind dit jaar al het WK bij de mannen organiseert, is die nu gevonden. Ook Zuid-Korea en Indonesië toonden interesse.

Het Aziatische kampioenschap wordt om de vier jaar gespeeld. In 2019 won Qatar de laatste editie in de Verenigde Arabische Emiraten. (belga)