Geen stunt voor Riemstse linksback tegen FC Porto: 0-6

Timo Parthoens is er met FC Anadia niet in geslaagd te stunten in de Portugese beker. De derdeklasser ging met 0-6 onderuit tegen topclub FC Porto.

Parthoens moest vrede nemen met een plaatsje op de bank en zag hoe het Porto van coach Sergio Conceiçao de wedstrijd snel in een beslissende plooi legde. Na tien minuten stond het al 0-2 dankzij goals van Namaso en Veron. Na 72 minuten, op dat moment stond het 0-4, mocht de Riemste linksback invallen. Met Parthoens op het veld slikte Anadia in het slot nog twee treffers, waardoor na afloop de 0-6 op het scorebord flikkerde. Geen schande, want Porto is een vaste klant in de Champions League waar het dit seizoen in een groep zit met Club Brugge, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen. (db)