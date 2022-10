POLL. Karim Benzema of toch een Rode Duivel: wie wint vanavond de Ballon d’Or 2022?

De bookmakers twijfelen er geen seconde over: Karim Benzema mag vanavond zijn allereerste Gouden Bal ophalen. De grootste concurrentie zal wellicht uit Belgische hoek komen: de bijdrage van Thibaut Courtois aan de Champions league-eindzege van Real Madrid was minstens zo groot als die van Benzema. En Kevin De Bruyne domineerde een gans seizoen in de zwaarste competitie ter wereld. Maar laat vooral zelf weten wie voor jou de allerbeste voetballer ter wereld is geweest!