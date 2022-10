Nicki Minaj voelt zich benadeeld voor Grammy Awards: “Ik ben te succesvol"

Nicki Minaj is boos op de organisatie van de Grammy Awards, die op 5 februari 2023 worden uitgereikt. Haar single Super freaky girl stond genomineerd in de categorie beste rap, maar is plots ondergebracht in die van beste popmuziek.

Minaj kan er niet mee lachen, omdat ze naar eigen zeggen weet waarom dit gebeurde. “Op zich heb ik er geen probleem mee dat ze mij in het vakje van popmuziek steken”, zegt de zangeres. “Maar ze hebben mij enkel verplaatst omdat ik té succesvol ben, en ze in de categorie van beste rap een kans willen geven aan jong talent om te winnen.”

Ze verwijst naar andere hits, zoals Big energy van de minder bekende Latto. “Als mijn nummer plots popmuziek zou zijn, dan is Big energy dat ook. Maar dat nummer blijft gewoon genomineerd voor beste rap. Vorig jaar was mijn single Anaconda genomineerd voor beste rap, terwijl die hard lijkt op Super freaky girl. Waarom moet ik nu dan het veld ruimen? Bovendien heb ik in de categorie beste pop zwaardere tegenstanders.”

Minaj was enkele dagen geleden ook al boos op Youtube. Er werd immers een leeftijdsbeperking op de clip van haar nummer Likkle miss remix geplaatst. Door de beperking was de video niet zichtbaar voor jongeren onder de 18 jaar of mensen die niet ingelogd zijn.