Speurder stellig na onderzoek gps-gegevens: “Théo Hayez was niet alleen, wat is er gebeurd in die 7 minuten?”

Het Australische tv-programma ‘60 Minutes’ heeft zondag een reportage uitgezonden over de verdwijning van Théo Hayez in Byron Bay. Van de achttienjarige Belg werd niets meer vernomen na een avondje uit op 31 mei 2019, aan het einde van een rondreis door Australië. Een detective is er, net zoals de moeder van Théo, zeker van dat hij die avond niet alleen was.

“Ik was ervan overtuigd dat Australië een veilige vakantiebestemming was, aangezien zoveel jonge mensen het land bezoeken”, getuigt Vinciance Delforge in ‘60 Minutes’. “Théo had me ook verzekerd dat hij heel voorzichtig zou zijn.” Haar 18-jarige zoon Théo Hayez stond op 31 mei 2019 op het punt om zijn reis door Australië af te ronden en terug te keren naar België. “Hij was erg gelukkig en keek ernaar uit om zijn familie terug te zien.”

Toen Vinciane daarna vijf dagen niets van hem hoorde en ontdekte dat hij niet uitgecheckt had uit zijn hostel en zijn geboekte busrit naar Sydney niet nam, weigerde Théo’s jongere broer Lucas te geloven dat zijn broer niet zou terugkeren. “Hij had me beloofd dat hij snel naar huis zou komen. Ik dacht echt dat we hem zouden gaan ophalen op de luchthaven van Brussel en dat hij ons waarschijnlijk een goede reden zou geven waarom we geen nieuws van hem hadden gekregen. Ik kon echt niet geloven dat hem iets ergs overkomen zou zijn.” Maar Théo’s moeder wist meteen dat er iets grondig mis was. “Ik voelde op dat moment dat mijn leven grondig zou veranderen.”

“Politie ging te snel van ongeval uit”

Théo Hayez was op die noodlottige 31 mei uit een bar gezet in het Australische kuststadje, omdat hij “intoxicatie naderde”. De beveiligingsagent die Théo buiten zette gaf tijdens een hoorzitting over de zaak toe dat hij mogelijk een fout maakte, en dat de jongeman mogelijk helemaal niet dronken was. Maar de jonge Belg stond zo wel plots alleen op straat in een stad waar hij niemand kende, en waar hij volgens de wet geen enkele andere bar meer binnen mocht die avond. Dus begon hij terug te wandelen naar zijn hostel.

De politie gaat ervan uit dat hij daarna verdwaalde, de kliffen rond de vuurtoren van Byron Bay beklom en in zee is beland.

Théo’s moeder Vinciane Delforge aanvaardde die theorie toen de politie ze zes weken na Théo’s verdwijning bekendmaakte. Ze was in shock, maar een dodelijk ongeval leek haar het minst vreselijke scenario. Intussen gelooft ze die verklaring niet meer. “Ik denk dat de politie heel snel gestopt is met zoeken en besliste dat de theorie van het ongeval de correcte was. Vandaag zie ik dat de politie andere mogelijkheden niet onderzocht heeft.”

© BELGA

“Niet alleen”

Vinciane gelooft niet dat de backpacker alleen op pad was op de bewuste avond. Ook de vermaarde voormalige moordspeurder Gary Jubelin is daar niet van overtuigd. Hij onderzocht voor ‘60 Minutes’ de gps-data van de smartphone van Théo Hayez om de route van die avond te reconstrueren.

Uit de data leiden Jubelin en Théo’s familie af dat de jongeman aanvankelijk langs het hoofdstrand van Byron Bay wilde terugwandelen naar zijn hostel. Langs die route kwam hij de cricketvelden tegen, een plek met een kwalijke reputatie, nabij een ‘tentstad’ van daklozen. Hij bleef daar staan zonder zijn gsm te gebruiken. “Het feit dat Théo daar zeven minuten bleef, kan er volgens mij alleen maar op wijzen dat hij daar wellicht met iemand heeft gesproken. Iemand bij wie hij zich op zijn gemak voelde, anders zou je daar niet blijven”, aldus Gary Jubelin.

Nadien wandelde Théo sneller en vastberaden, terwijl zijn route onlogisch werd. De sporen van de gps-data leiden naar Tallow Beach, een strand zo’n 5 kilometer in de tegenovergestelde richting van zijn hostel. Detective Jubelin stapte in ‘60 Minutes’ dezelfde route rond hetzelfde uur. De weg blijkt moeilijk, zeker in het donker. En Théo had de weg naar Tallow Beach niet opgezocht. Toch aarzelde de jongeman geen moment op het nauwelijks zichtbare pad door een verraderlijk natuurgebied. De detective besluit dat dit erop wijst dat de tiener samen met iemand anders op stap was. Mogelijk gelokt met de belofte van een strandfeestje.

“Het bewijs dat voorligt duidt er wel degelijk op dat Théo niet alleen was. Wat mij bezorgd maakt is dat als hij bij iemand was, die persoon of personen niet naar voren zijn gekomen. Dus ik zou die mensen zoeken en het behandelen als verdachte omstandigheden.”

Wat is er gebeurd?

Uit de laatste gsm-gegevens blijkt dat Théo ’s nachts nog berichtjes stuurde en een filmpje bekeek, terwijl hij op een rots op het strand gezeten zou hebben. Hij leek ontspannen en de tijd te willen doden, volgens Jubelin.

Om 01.02 uur stuurde Théo een laatste Whatsapp-berichtje naar een vriend, Loïc Spiess. Een heel gewoon gesprek over surfen, in het Frans. “Hij was niet in nood,” vertelt Loïc, “hij bevond zich niet in een vreemde situatie, uit wat ik in het berichtje kan zien. Er was niets vreemds aan.” Niets wijst erop dat Théo bijvoorbeeld drugs had gebruikt en daarom vreemd gedrag stelde, zoals sommigen suggereren.

“Dus hij is hier met iemand en er is iets gebeurd”, besluit Jubelin. Ook Vinciane denkt dat Théo “een ontmoeting had, misschien met veel mensen”. “En dat hij niet meteen het gevaar voelde, maar dat er iets gebeurde. Ik weet dat hij niet alleen was die avond.”

Jubelin gelooft niet in de hypothese dat Théo Hayez zichzelf van het leven zou hebben beroofd of wilde verdwijnen, maar sluit een ongeval niet uit. “Het zou kunnen dat hij om het leven is gekomen bij een ongeval, bijvoorbeeld nadat hij probeerde te vluchten voor anderen. Je kan niets uitsluiten.”

Als Théo in zee was beland, zoals de politie besloot, zou zijn lichaam hoogstwaarschijnlijk weggespoeld zijn met de sterke stroming, vertelt Colette Kerry, oceanagroof en gespecialiseerd in de analyse van stromingen. Maar als Théo echt van de klif aan de vuurtoren viel, lijkt het volgens Jubilee onwaarschijnlijk dat hij in de zee terecht kwam. Hij zou dan waarschijnlijk op de vele rotsen errond beland zijn én gevonden zijn. “Je gaat hier niet recht het water in.” Bovendien gaf Théo’s gsm nog tot na 13 uur signalen af, wat onmogelijk zou zijn als die in het water viel.

Gsm onder het zand?

De gsm is nooit teruggevonden. Lokale vrijwilligers leggen uit dat zij net als de politie Tallow Beach doorzochten met metaaldetectoren en een signaal opvingen op de laatste plaats waar Théo’s gps-gegevens geregistreerd werden. Maar ondanks grondig graafwerk, werd het toestel er toen niet aangetroffen.

De vrijwilligers geloven dat de gsm diep onder het zand bedolven kan geraakt zijn. En nu er recent veel zand is weggespoeld is, moedigen ze mensen met metaaldetectoren aan om - voorzichtig - een nieuwe poging te wagen om de “naald in een hooiberg” te vinden. Théo’s moeder is de vrijwilligers bijzonder dankbaar voor al hun hulp. “Ik heb een kind verloren, maar heb een nieuwe familie gevonden in Australië”, zegt ze.

“Er komt een moment waarop je moet stoppen”

Théo’s moeder probeert al sinds het verdwijnen van haar zoon de ware toedracht te achterhalen. Tegelijk realiseert de vrouw zich dat ze dit niet eeuwig kan volhouden. “Als je verder wil leven, is er een moment waarop je moet stoppen”, vertelde ze aan tv-reporter Tara Brown. “Mijn droefheid zal niet verdwijnen zolang ik leef, maar misschien zou het wel gezonder zijn om de zoektocht te staken.”

Vinciane Delforge probeert vooruit te kijken, één stap per keer, dag per dag. Ze focust op Théo’s broertje Lucas steunen, die het erg moeilijk heeft met het verlies. “Ik mis hem heel erg”, vertelt Lucas. “Maar ik weet dat hij nog voor me zorgt. Hij is altijd bij mij, altijd in mijn hart.” Ook Vinciane zegt dat ze Théo nog bij zich voelt. “Hij is ongelukkig als ik verdrietig ben. Ik voel dat Théo me kracht geeft.”

Hoop andere ouders te helpen

Vinciane gelooft niet dat Théo ooit nog naar huis komt en denkt dat ze nooit zal begrijpen wat met hem gebeurde. Maar ze hoopt dat hun situatie wel andere ouders kan helpen. “Australië moet beter in staat worden om verdwijningszaken aan te pakken.”

De gps-data, “het enige wat we hebben”, werden verkregen omdat Théo’s moeder zijn wachtwoord voor zijn Google-account kon raden. De Belgische politie onderzocht mee de gsm-gegevens, maar Australische speurders krijgen niet zomaar toegang tot de accounts van vermiste personen, wegens privacywetgeving. Daardoor hadden ze geen idee waar te beginnen zoeken. Ze baseerden zich op weinig accurate verbinden van Théo’s gsm-signaal met masten in de buurt. De hoop is dat Théo’s zaak de regels kan helpen verbeteren. Dat zal naar verwachting de komende dagen voorgesteld worden bij de conclusie van de onderzoekszitting, waarvan ook de doodsoorzaak van Théo Hayez het onderwerp is.