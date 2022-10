Zoon gaat intrekken in het huis waar moeder en broer werden vermoord: “Het geeft me rust daar te zijn”

Kevin Piette (27) wil in het huis gaan wonen waar zijn mama en broer Wesley samen met een vriend des huizes zo’n vier maanden geleden werden vermoord. Op die manier wil hij ze “een beetje verder laten leven”. De woning aan de Zavelstraat in Kessel-Lo waar het bloedbad werd aangericht, was lange tijd verzegeld, maar is ondertussen vrijgegeven. “Mijn mama zou dit zo gewild hebben.”