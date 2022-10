Yves Vanderhaeghe na zijn zwaarste nederlaag: “Laten we eerst proberen te slapen”

LEES OOK. Union kent geen enkele moeite met KV Oostende en legt er zes in het mandje

“Vandaag hebben we weinig recht om te spreken”, gromde Yves Vanderhaeghe. “Ieder schot van Union op doel was binnen. Dan verloren we onze motivatie maar dit zou niet mogen gebeuren. We strijden toch om ons vel te redden. Het was bemoedigend hoe we de match anagevat hadden maar dat viel heel snel weg. Ik maakte me al in de eerste helft heel boos omdat ik wat leven in de ploeg miste. Iedereen liet zich zomaar doen. Voor mij is dit een heel grote ontgoocheling als ooach. Ik denk dat dit mijn grootste nederlaag ooit is. Daarvoor voel ik me verantwoordelijk maar ik voel me een beetje in de steek gelaten door de groep. Maar kom, één match is natuurlijk geen volledig seizoen. Met alleeb verwijten te geven geraak je niet vooruit. Dat ben ik niet gewoon, noch als speler, noch als coach”, reageerde Yves Vanderhaeghe.

“Over de komende matchen op Antwerp en tegen Zulte-Waregem moeten we nu niet spreken als je met schaamrood op de wangen naar de kleedkamer moet stappen. Laten we eerst proberen te slapen”, besloot Yves Vanderhaeghe met diepe fronsen op zijn voorhoofd.