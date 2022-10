Luca Brecel vlot naar tweede ronde op Northern Ireland Open snooker

Met een 4-0 overwinning tegen de Engelsman Joe O’Connor heeft Luca Brecel zich zondag vrijwel probleemloos geplaatst voor de tweede ronde in The Northern Ireland Open (485.000 euro), die doorgaat in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast.

Brecel (WS 11) nam meteen een goede start. Met breaks van 53, 65 en 64 nam de 27-jarige Limburger een 3-0 voorsprong. In frame vier bood O’Connor (WS 50) even weerwerk, maar de regerende Scottish Open-kampioen had genoeg aan een 38 break voor een plaats in de tweede ronde.

Voor een plaats in de achtste finales neemt Brecel het op tegen Jimmy White (WS 90).