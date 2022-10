“Zwoele dag met kans op buien en donderslagen”

Sommige weermodellen laten de buien reeds vóór het middaguur arriveren, andere houden die buien aanvankelijk ten westen van Limburg. In de loop van de namiddag zou dan ook bij ons de kans op regen of buien toenemen. Vandaar dat we nog steeds met een marge tussen 17 en 21°C op de maximumtemperatuur moeten rekening houden. De hoogste temperaturen zijn in het oosten van de provincie te verwachten omdat het daar naar alle waarschijnlijkheid het langst droog blijft. Vanwege de hoge luchtvochtigheid kan het vrij zwoel aanvoelen.

De wind komt uit het zuidwesten en wordt meestal matig van kracht.

Ook in de nacht naar dinsdag blijft de kans op buien aanwezig.

Het blijft nog steeds uitzonderlijk zacht met minima ruim boven 10°C.

