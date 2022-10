Union kent geen enkele moeite met KV Oostende en legt er zes in het mandje

Nee, dit Oostende kon nooit aanspraak maken op puntengewin in de zondagavondwedstrijd tegen Union. De Brusselaars hadden nochtans een zware Europese wedstrijd in de benen, maar voor Oostende ging het vaak gewoon te snel. En uiteindelijk is dat ook geen schande: Union bewijst ook dit seizoen dat het echt een meer dan degelijk elftal heeft.

Na minder dan vier minuten had KVO al kunnen achtervolgen, maar Nilsson vergat van dichtbij te scoren. Maar uitstel is geen afstel: een kleine tien minuten later opende Lynen tot bij Vanzeir, die liet Hubert kansloos: 0-1. Union speelde gretiger en het straalde bovendien maturiteit uit: het zorgde er ook voor dat Vanzeir, opnieuw hij, een kwartier voor de rust de voorsprong – weliswaar met een gelukje – verdubbelde. KVO speelde te onzuiver en zette er bitter weinig tegenover: enkel Capon kwam dicht bij een treffer, maar hij vergat de voorzet van Ndicka tegen de touwen te werken. Ook Ambrose kwam eens piepen met een afstandsschot, maar hij zag zijn bal voorlangs vliegen.

Schaamrood op de wangen

Na de pauze kwam Oostende iets gretiger uit de kleedkamers: Capon kreeg meteen de bal voor de voeten, maar hij mikte onbesuisd over. Een veelbelovend begin, en Oostende leek te hopen op wat Brussels concentratieverlies. Maar niets was minder waar: Union bleef dominant en was met voorsprong de gevaarlijkste ploeg. Het zorgde ervoor dat Union in de tweede helft Oostende opnieuw met het schaamrood op de wangen naar huis speelde. Eerst maakte Sykes de 0-3 op assist van Vanzeir, nadien pikte ook Adingra nog zijn goaltje mee. Ambrose leek de eer nog een beetje te redden met de 1-4, maar Boniface en Puertas staken het mes nog wat dieper in de wonde. 1-6: opnieuw een zware nederlaag in eigen huis tegen Union.

© BELGA

De thuisploeg wou nochtans absoluut revanche pakken voor de 1-7 pandoering van vorig seizoen. En belangrijker: het heeft dringend punten nodig. Met 11 punten bengelen de Kustboys mee onderin. Oostende heeft amper drie punten voorsprong op hekkensluiter Zulte Waregem, dus het belooft nog een spannend seizoen te worden aan zee. En voor wie er nog aan twijfelde: Union doet ook dit jaar weer mee voor een plekje in de Champions’ play-offs. Vermoeidheid? Daar is voorlopig geen sprake van.