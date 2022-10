Reservedoelman Alex Craninx pakt de Noorse landstitel met Molde

Derde doelman Alex Craninx heeft zondag de Noorse landstitel veroverd met Molde. Met nog vier speeldagen te gaan had de ex-club van huidig Manchester City-ster Erling Haaland genoeg aan een 0-1 zege bij Lilleström om zich te verzekeren van de vijfde landstitel in de clubgeschiedenis, de eerst sinds 2019.

Na een indrukwekkende reeks van dertien zeges op rij hebben ze in de stand een onoverbrugbare voorsprong van vijftien punten op eerste achtervolger Bodo/Glimt.

De 26-jarige Craninx komt sinds de zomer van 2018 uit voor Molde, dat hem overnam van het Spaanse Cartagena. In de tweede helft van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Seraing, voordien was er al een uitleenbeurt aan Lilleström. De doelman is vooral bekend omdat hij ooit de jeugdreeksen van Real Madrid doorliep.