Enorm veel meldingen: waar komen al die lieveheersbeestjes plots vandaan?

Opvallend veel lieveheersbeestjes vliegen momenteel rond, op zoek naar een plek om te overwinteren. “We hebben zondag meer dan 560 meldingen van Aziatische lieveheersbeestjes ontvangen via onze website”, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. “Op zachte herfstdagen in oktober zie je ze rondvliegen en bijvoorbeeld neerstrijken op een gevel waar de zon op schijnt.”

Vaak gaat het om een exotische soort die op het einde van vorige eeuw hier geïntroduceerd werd als biologisch middel tegen bladluizen in serres. “Aziatische lieveheersbeestjes leken een goed alternatief voor chemische producten, maar sindsdien zijn ze uit Vlaamse serres ontsnapt. Ze hebben zich gevestigd in de natuur en zijn uitgezwermd naar de rest van West-Europa.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aziatische lieveheersbeestjes zijn vaak groter dan inheemse exemplaren en gedijen in verschillende types leefgebieden. “Bovendien eten ze naast bladluizen ook de larven van inheemse lieveheersbeestjes, zeker de kleinere soorten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“In China overwinteren lieveheersbeestjes doorgaans in grotten, hier kruipen ze vaak huizen binnen om zich te beschermen tegen de vorst. Een verwarmde ruimte is echter te warm om in winterslaap te gaan, dus meestal vliegen ze uiteindelijk naar een zolder of garage”, besluit Veraghtert.

Natuurwaarnemingen kan je zelf invoeren via waarnemingen.be.