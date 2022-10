Door de mazen van het net: nog twee duo’s in de running om ‘Klopjacht’ te winnen

Even paniek, want het tasje met de gsm is zoek bij Nisrine en Zahna. — © Play4

De finale is in zicht, en er zijn nog steeds twee duo’s op de vlucht in ‘Klopjacht’. De speurders kunnen aan de bak: na de spannende voorlaatste aflevering zijn de kandidaten weer helemaal van de radar verdwenen.

Vooral de broers Gillian en Kevin Omokoko zijn wonderlijk door de mazen van het net geglipt. De patrouilles zaten hen nauw op de hielen. Op een gegeven moment reed een ploeg voor en een achter de geseinde wagen van het duo op de E19. Maar gelukkig hadden ze in hun goede vriend Willy een uitstekende medeplichtige. Met zijn jovialiteit hield hij niet alleen de ondervragers bezig, maar zorgde hij ook voor een nieuwe vluchtauto.

De broers kregen van Willy een nieuwe vluchtauto. — © Play4

Ook vriendinnen Zahna en Nisrine zijn van de radar verdwenen, ze hebben zelfs tijd om naar koetjes te kijken. Al wil dat niet zeggen dat het er niet om spant. Ze belandden in Maarkedal op een parochiefeest, maar vergaten er het tasje met onder meer de gsm die ze net nodig hadden om tot het laatste extractiepunt te geraken. Gelukkig heeft de vinder ze in bewaring gegeven… bij een politieagent.

Even koetjes kijken. — © Play4

Zondag is het de finale, die zich afspeelt in Antwerpen. Maar ook de speurders zijn daar intussen vanop de hoogte, via tips op de videoband die ook zij in handen kregen.