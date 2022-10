Jonge scout urenlang vermist, politie zet grote middelen in bij zoektocht

Aalst

Een jongen van de Baardegemse scouts was zondagnamiddag urenlang vermist. Hij verdween plots bij een activiteit in Moorsel. Meteen werd een grote zoektocht op het getouw gezet, zelfs met een politiehelikopter. De speurtocht kende een goede afloop: rond 19.30 uur was de jongen weer veilig thuis.