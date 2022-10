Ruben Bemelmans en Alexander Blockx meteen uitgeschakeld op European Open, geen Belgen meer in kwalificaties

Ruben Bemelmans is zondag uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties voor de European Open in Antwerpen (ATP 250/hard).

De 34-jarige Limburger (ATP 537) had eigenlijk zijn carrière afgesloten in juni. De organisatoren gaven hem een wildcard voor het toernooi in Antwerpen, om via de kwalificaties afscheid te kunnen nemen van het Belgische publiek. Zondag vocht hij in de Lotto Arena twee uur (1u56) tegen de Fransman Geofrrey Blancaneaux (ATP 147), derde reekshoofd van de kwalificaties. Bemelmans moest het onderspit delven na drie sets (4-6, 6-3, 6-3).

De 17-jarige Alexander Blockx kreeg eveneens een wildcard voor de kwalificaties in Antwerpen. De belofte staat 17e in de ranking bij de junioren, maar moest vandaag zijn meerdere kennen in de Zwitser Dominic Stricker (6-4, 6-4), 139e van de wereld en tweede reekshoofd.

Ruben Bemelmans en Alexander Blockx kregen ook een uitnodiging voor het dubbel. Het Belgische duo ontmoet in de eerste ronde de Monegask Hugo Nys en de Pool Jan Zielinski.

Eerder op zondag verloor Yannick Mertens (ATP 840) in de eerste ronde in drie sets (6-3, 3-6 en 6-1) van de Nederlander Jesper de Jong (ATP 225).

Bijgevolg zijn er geen Belgen meer in het kwalificatietoernooi van Antwerpen.